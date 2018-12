Wielka Brytania: Gorące godziny wokół brexitu. Co się wydarzyło, co nas czeka

Na jutro zaplanowane jest głosowanie brytyjskiego parlamentu w sprawie brexitu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że może zostać przełożone. Przedstawiamy podsumowanie ostatnich wydarzeń w z Londynu i Brukseli.

Głosowanie poprzedza kilkudniowa debata w brytyjskim parlamencie. Premier Theresa May do tej pory bezskutecznie przekonywała, że umowa jest najlepszym możliwym kompromisem.

Podsumowanie wydarzeń ostatnich dni:

Poniedziałek:

• Lider brytyjskiej opozycji, przewodniczący Partii Pracy Jeremy Corbyn stwierdził, że "rząd uznał, iż porozumienie ws. brexitu Theresy May jest tak fatalne, że podejmuje desperacki krok odwołania głosowania w tej sprawie za pięć dwunasta".

• Premier Theresa May miała poinformować najbliższych współpracowników, że będzie starać się o zmiany w zapisach umowy regulującej kwestie brexitu wynegocjowanej z UE ws. tzw. backstopu

• Brytyjski minister środowiska Michael Gove zapewnił, że nie będzie starał się o fotel lidera Partii Konserwatywnej, jeśli Theresa May przegra głosowanie w Izbie Gmin

• Bloomberg donosi, że Theresa May odwoła jutrzejsze głosowanie.

• Theresa May rozważa, czy przełożyć na później głosowanie w Izbie Gmin.

• TSUE orzekł, że Wielka Brytania może jednostronnie wycofać się z decyzji o wyjściu z UE bez zgody pozostałych 27 państw członkowskich Unii.

• Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Jeremy Hunt ostrzegł brytyjskich parlamentarzystów przed "realnym ryzykiem", z jakim wiąże się głosowanie przeciw porozumieniu ws. relacji między Londynem a Brukselą, wynegocjowanemu przez Theresę May.

Niedziela:

• Jak wynika z badania IBRiS, Polacy są zorientowani, że Wlk. Brytania opuszcza UE. Ale nie zawsze wiemy, co o tym myśleć.

• Szef Rady Europejskiej rozmawiał z Theresą May. Donald Tusk poinformował, że to będzie ważny tydzień dla brexitu.

Sobota:

• Brytyjskie media informują, że Theresa May chce jechać do Brukseli w celu zmiany umowy. Efektem mogłoby być przesunięcie kluczowego głosowania.

Piątek:

• W grudniu odsetek Brytyjczyków, którzy chcieliby pozostania w UE, przekroczył 50 proc. - wynika z sondażu BMG Research dla "The Independent"

• Minister pracy i emerytur w rządzie Theresy May, Amber Rudd, zaapelowała do polityków Partii Konserwatywnej, by ci w głosowaniu zaplanowanym na 11 grudnia poparli umowę ws. brexitu wynegocjowaną przez Theresę May, ponieważ jej odrzucenie doprowadzi do chaosu, którego należy uniknąć.

Czwartek:

• W czwartek konserwatywny „Times" donosił na czołówce, iż premier rozważa odłożenie długo zapowiadanego, kluczowego głosowania. Za taką opcją miało się opowiedzieć kilku kluczowych członków jej gabinetu, w tym minister obrony Gavin Williamson. Szefowa rządu zaprzeczała.