Theresa May: Uzgodniłam warunki brexitu z Komisją Europejską

Brytyjska premier Theresa May oświadczyła, że uzgodniła z Komisją Europejską roboczą wersję deklaracji dotyczącej związków jakie mają łączyć Wielką Brytanię z UE po brexicie i że zamierza zakończyć negocjacje z Unią w tej sprawie w niedzielę zawarciem porozumienia.

- Porozumienie jakie osiągnęliśmy zostało zawarte między Wielką Brytanią a Komisją Europejską. Teraz należy to do 27 przywódców państw UE zapoznanie się z porozumieniem w ciągu najbliższych dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej w niedzielę - powiedziała May.

- Brytyjczycy chcą, by umowa została zawarta, chcą dobrej umowy, która poprowadzi nas do świetlanej przyszłości.

- To porozumienie jest w zasięgu ręki i jestem zdeterminowana, by doprowadzić do jego zawarcia - powiedziała brytyjska premier.

May podkreśliła też, że rozmawiała z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem i wyraziła przekonanie, że w niedzielę uda się jej zawrzeć porozumienie, które będzie obejmować również Gibraltar.

Tymczasem brytyjskie media, powołując się na źródła dyplomatyczne podają, że Hiszpania zagłosuje przeciwko umowie ws. brexitu zawartej między May a Brukselą ze względu na obawy dotyczące sposobu traktowania Gibraltaru.

Wielka Brytania opuści formalnie UE 29 marca 2019 roku.