PPK, czyli Polacy, Pilnujcie Kieszeni

Z wielką pompą rząd ogłosił przyjęcie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Premier z dumą nazwał go kolejnym dużym programem prospołecznym rządu. Zapewnił, że przyczyni się on do poprawy bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin. Zamysł trudno krytykować. Rząd chce zachęcić Polaków do dodatkowego oszczędzania na emerytury, bo te z ZUS będą słabiutkie i raczej nie wystarczą na godne życie na starość.