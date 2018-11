Chińczycy zbudowali hotel dla prawdziwych bogaczy

W miejscowości Shenkeng w Chinach, w miejscu po kamieniołomie, powstał unikatowy, luksusowy hotel.

Intercontinental Shanghai Wonderland ma 336 pokojów i jest zespojony z pionową 90-metrową ścianą kamiennego wyrobiska. Z jego okien widać jezioro i sztuczny wodospad. Hotel ma 17 pięter i w znacznej części znajduje się pod ziemią. Część pokojów znajduje się pod wodą i można z nich podziwiać podwodną faunę i florę.

Shanghai Wonderland znajduje się zaledwie godzinę jazdy samochodem z centrum Szanghaju. Nie jest jednak tani. Nocleg w pokoju 2-osobowym kosztuje od 3394 juanów, czyli około 1900 złotych.

Niezwykły jest nie tylko sam wygląd hotelu, ale także, jak powstawał. Tuż przed rozpoczęciem budowy w 2013 roku teren dawnego kamieniołomu nawiedziły obfite deszcze, które znacznie podniosły poziom wody w pobliskiej rzece. Do kamieniołomu wlało się tyle wody, że wypełniła ona wyrobisko do połowy. Budowniczowie obiektu musieli więc zbudować specjalne wały wokół krawędzi niecki skrywającej budowlę, które w przyszłości miałyby zapobiec przelewaniu się wody z rzeki. Dodatkowo system pomp reguluje na bieżąco poziom wody, tak by goście hotelu byli całkowicie bezpieczni.