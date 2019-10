To najpiękniejsza wyspa świata. I jest na niej tylko jeden hotel

Wynik zaskoczył chyba wszystkich. Najpiękniejszą wyspą na świecie okazała się niewielka, mało znana wyspa należąca do Islandii - Flatey. Nie jest specjalnie oblegana, nie ma rozbudowanej bazy turystycznej - jest tam jeden nieduży hotel. Na całej wyspie mieszka sześć osób.

Flatey, co po islandzku oznacza płaska, znajduje się w środkowej części zatoki Brei?afjör?ur, w północno-zachodniej części Islandii. Wchodzi w skład grupy 40 wysp, które należą do archipelagu Vestureyjar. Pod względem powierzchni stanowi największą wyspę w zatoce Brei?afjör?ur, mimo że ma niespełna 2 kilometry długości i około 400 metrów szerokości. Flatey jest wyspą wulkaniczną i miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków, m.in. maskonurów, edredonów, nurników, riss, fulmarów, kormoranów, ostrygojadów, płatkonogów, rybitw, sieweczek i śnieguł. Część wyspy jest rezerwatem przyrody, a cała wyspa to jedna z większych atrakcji turystycznych regionu.