Branża szkoleniowa wciąż w lockdownie

Jego obawy podziela Michał Zaborek, prezes House of Skills, jednej z największych firm szkoleniowych. – Mamy wrażenie że ustawodawca zapomniał o naszej branży, a przecież wiele innych dziedzin życia, nie tylko biznesowego, jest dzisiaj „otwartych" – twierdzi szef House of Skills, która od roku praktycznie w całości funkcjonuje w kanałach online.

Jak jednak wynika z przeprowadzonego pod koniec zeszłego roku badania PIFS, które objęło 770 firm szkoleniowych, tylko co piątej z nich udało się po wybuchu pandemii przenieść większość (ponad połowę usług) do internetu. Ponad 60 proc. uczestników badania nie zdołało się przestawić na e-szkolenia albo zrobiło to w niewielkim stopniu. W rezultacie ponad dziewięć na dziesięć firm szkoleniowych zanotowało w 2020 r. spadki sprzedaży, przy czym w ponad 60 proc. z nich przychody skurczyły się o ponad połowę. Powodem spadków było nie tylko zamrożenie szkoleń stacjonarnych, ale także planów rozwojowych wielu pracodawców, którzy w czasie pandemii ograniczali się często do krótkich webinarów pomagających przejść na zdalną pracę i komunikację.