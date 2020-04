Apel do rządu: Restauracje chcą już pracować

Do premiera Mateusza Morawieckiego i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz trafił wspólny apel Makro Cash and Carry Polska oraz organizacji wspierających polską gastronomię o skrócenie, do niezbędnego minimum, czasu, w którym restauracje i bary muszą pozostać zamknięte ze względu na walkę z koronawirusem COVID-19. Apel podpisały m.in: Kongres Szefów Kuchni, Warszawska Organizacja Turystyczna oraz Klub Szefów Kuchni, a także Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

