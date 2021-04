W czasie pandemii Polacy stali się dużo bardziej eko

Cena to podstawa

Zmiany dotyczą wielu sfer życia, 43 proc. zadeklarowało większą otwartość na alternatywne środki transportu, a już i 31 proc. zmniejszenie spożycia mięsa. – Jeżeli natychmiast nie podejmiemy zdecydowanych działań, to w niedalekiej przyszłości będziemy musieli zmierzyć się z gwałtownymi i nieodwracalnymi zmianami klimatu – mówi Oktawian Zając, dyrektor zarządzający i partner, szef warszawskiego biura BCG. – Przy obecnych prognozach ponad 570 miast może się do 2050 r. znaleźć w niebezpieczeństwie wskutek podnoszącego się poziomu morza. Niekorzystne warunki mogą też w ciągu najbliższych 30 lat skłonić do przesiedleń nawet 250 mln ludzi – dodaje.