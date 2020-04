Artyści potrzebują wsparcia firm i rządu

Według Gildii Reżyserów Polskich globalna pandemia sparaliżowała środowisko filmowe. „Reżyserom, aktorom, ekipom technicznym oraz setkom firm, które funkcjonują dzięki przemysłowi filmowemu, grozi zapaść" – napisali reżyserzy w apelu do nadawców telewizyjnych.

W czasie epidemii wstrzymane zostały produkcje filmowe, a kina odprowadzające część opłat z biletów na rzecz twórców (do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej) są zamknięte.

GRP uważa, że zwiększenie emisji polskich filmów w telewizji to rozwiązanie proste, ponieważ nadawcy mają duży katalog tytułów. Z podobnym apelem wystąpili wcześniej Janusz Fogler, szef ZAiKS, i Jacek Bromski, szef Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Co na to stacje?