Szczepienia ułatwią Polakom wakacje

Dla zaszczepionych otworzyła się już m.in. Islandia i Cypr, przygotowują się już do tego Wietnam, kraje Karaibów oraz Stany Zjednoczone, które mają zezwalać na wjazd wszystkim zaszczepionym dwukrotną dawką już od końca maja. Od początku kwietnia Tajlandia skróciła kwarantannę dla zaszczepionych turystów z 14 do 7 dni i planuje jej zniesienie od października, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Australia jest gotowa przyjmować zaszczepionych turystów z Nowej Zelandii i Singapuru, a Bali będzie gotowe do otwarcia dla zaszczepionych od czerwca. Ale, jak powiedział minister turystyki tego kraju Sandiga Uno, wcześniej muszą zostać zaszczepieni mieszkańcy tej wyspy.

Musi zdecydować „góra"

Jeffrey Goh, prezes Star Alliance, sojuszu linii lotniczych do których należą m.in. Air China, Singapore Airlines, Lufthansa i LOT uważa jednak, że wprawdzie korzystne jest, że tyle różnych organizacji ma już swoje pomysły a nawet rozwiązania umożliwiające podróże jeszcze w czasie pandemii, to jednak brakuje nadal „zgrania" tych wszystkich pomysłów. Jego zdaniem najlepiej byłoby, gdyby akcja szczepień została ustandaryzowana na poziomie Grupy 7 bądź G20. — Nie ulega jednak wątpliwości, że masowe szczepienia, to nie tylko szansa do poderwania lotnictwa, ale i bodziec rozwojowy dla światowej gospodarki — uważa Jeffrey Goh. Jak na razie jeszcze nie wszystkie rodzaje szczepionek są honorowane, na przykład w Unii Europejskiej nie został zatwierdzony rosyjski Sputnik V, więc przyjęcie takich iniekcji nie gwarantuje, że nawet jak zostaną one wpisane do paszportu, to czy będzie on honorowany na świecie. I również powszechnie wiadomo, że nie ma jak na razie szczepionki zabezpieczającej w 100 procentach, a to oznacza, że mimo wszystko nawet zaszczepiony może zarażać koronawirusem.