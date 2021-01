Kluby fitness i siłownie walczą o powrót do formy

– To walka o wszystko. Nie mamy nic do stracenia – twierdzi Tomasz Napiórkowski, założyciel Polskiej Federacji Fitness (PFF), która zainicjowała i koordynuje akcję uruchamiania klubów i siłowni pomimo restrykcji sanitarnych. Według niego w poniedziałek, 1 lutego, ma się otworzyć w całej Polsce ok. 1700 obiektów. To około 60 proc. działających w naszym kraju siłowni i klubów fitness, które od czasu ponownego zamknięcia, w połowie października 2020 r., popadają w coraz większe trudności finansowe, zwiększając swoje zadłużenie.

Otwierane teraz obiekty fitness mają przestrzegać zasad opracowanego przez PFF reżimu sanitarnego, który federacja przedstawiła przed kilkoma dniami urzędnikom Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jak twierdzi Napiórkowski, przedstawiciele GIS pozytywnie ocenili opracowany przez branżę reżim sanitarny. Co ciekawe, jest on nawet bardziej rygorystyczny niż ten wprowadzony latem przez rząd.

O ile Medicover zarabiający głównie na usługach medycznych mniej odczuwa skutki pandemicznej blokady branży fitness, to widać je w wynikach i działaniach giełdowej spółki Benefit Systems, potentata rynku kart sportowych, który inwestuje też w kluby fitness. Wybuch pandemii i zamrożenie branży sprawiły, że w 2020 r. firma zamknęła sześć klubów, zmniejszając liczbę własnych placówek do 158.

Tomasz Napiórkowski ocenia, że bankructwa i zawieszenia działalności to wierzchołek góry lodowej. Nie pokazuje on obecnej skali problemów branży, której wskutek drugiego lockdownu skończyły się pieniądze, a zaczynają rosnąć długi. Według wyliczeń Polskiej Federacji Fitness od połowy października straty branży wzrosły już do ponad 2,3 mld zł, gdyż nawet nie uzyskując przychodów, kluby i siłownie ponoszą wysokie koszty stałe, w tym koszty leasingu i kredytów. Tarcze PFR niewiele pomogły. Jak oblicza Polska Federacja Fitness, z tarczy 2.0 branża dostała ok. 388 mln zł, a z kolei wsparcie z tarczy 6.0 jest szacowane na niespełna 46 mln zł. Co więcej, tylko 15 proc. firm z tego sektora kwalifikuje się do rządowej pomocy.