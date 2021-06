Pozostawione limity będą szkodzić branży targów i konferencji

Obowiązujące wciąż limity mają być dla organizatorów konferencji niezrozumiałe ze względu na nierówne traktowanie imprez przygotowywanych na podobnych przestrzeniach. - Dla przykładu: na sali o powierzchni 500 metrów kw. może odbyć się impreza okolicznościowa dla grupy do 150 gości, ale w przypadku konferencji w takiej samej sali można przyjąć zaledwie 33 osoby – stwierdza Musiał-Bzowska. Podobnie argumentują hotelarze, dla których organizacja spotkań biznesowych i konferencji jest bardzo ważnym źródłem przychodów. - Jeśli miałbym dotrzymać wyznaczonego limitu metrów kwadratowych na osobę, to zamiast 200 uczestników mógłbym pomieścić zaledwie 20 – mówi Andrzej Burkiewicz, prezes i współwłaściciel czterogwiazdkowego hotelu Warszawa w Augustowie.

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń domaga się od rządu takich samych zasad dla targów, kongresów i konferencji jak w przypadku obecnych przepisów dla kultury i imprez sportowych organizowanych pod dachem, czyli z ograniczeniem do 50 proc. obłożenia widowni lub powierzchni, z wyłączeniem z limitów osób zaszczepionych oraz obsługi. Nie chce także limitów dla spotkań biznesowych. Zarazem RPSW apeluje o przedłużenie pomocy publicznej dla sektora (tarcza PFR), do której nabory skończyły się w połowie marca. Tarcza branżowa i finansowa powinny być przedłużone z automatu minimum o maj oraz czerwiec i o to apelujemy do rządu od tygodni – podkreśla Musiał-Bzowska.

Według Polskiej Izby Przemysłu Targowego, straty branży spowodowane pandemią sięgają 2 mld zł. Z badań wynika, że liczba pracowników sektora została zredukowana o 60 proc.