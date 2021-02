Rząd otworzył hotele. W większości na Walentynki nie ma miejsc

Hotelarze przyznają, że decyzja o odmrożeniu branży nie mogła zapaść w lepszym momencie – najbliższy weekend to weekend ostatkowy i walentynkowy, a to święto już na stałe zapisało się w polskim kalendarzu. Co więcej, w sobotę i niedzielę będą się odbywać w Zakopanem skoki narciarskie, no i mamy wreszcie prawdziwą zimę, będzie więc można korzystać do woli z górskich atrakcji.

W większości hoteli w Zakopanem nie ma już miejsc. Wzmożone zainteresowanie wyjazdami zauważyli także hotelarze z innych rejonów Polski i znad morza.

Chwilę po piątkowej konferencji rządu natychmiastowy wzrost ruchu na stronie - aż o 139 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia – odnotował też portal rezerwacyjny Travelist.pl.