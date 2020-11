Państwowa spółka ma pomysł, jak zatrzymać Polaków w domach

Akcja ma skłonić ludzi do zostawania w domu w czasie pandemii. Chodzi o ograniczenie kontaktów, a tym samym liczby zakażeń. Z prezentacji, którą przygotowali ludzie z Totalizatora wynika, że realizacji tego celu ma posłużyć specjalna aplikacja w ramach akcji o nazwie #WygrywamyWDomu.

Aby wziąć udział w pandemicznej loterii, użytkownik będzie musiał zainstalować na swoim smartfonie aplikację.

Będąc w domu w określonych godzinach dniach - od poniedziałku do piątku między 15 a 22, a w weekendy od 10 do 22 - użytkownik będzie podlewał wirtualną roślinkę. Będzie mógł to robić raz na godzinę, ale nie częściej niż pięć razy w ciągu jednego dnia. Po trzecim podlaniu na e-roślince pojawi się pierwszy kwiat, po czwartym następny, a po piątym trzy kolejne.

Każdy kwiat to jeden los na loterii dziennej. Po zakończeniu dnia kwitnąca wirtualna roślina z pięcioma kwiatami ma dawać możliwość wzięcia udziału w losowaniu tygodniowym i trafia do tzw. e-portfela.