WTO: ograniczanie eksportu sprzętu ochronnego jest groźne

WTO generalnie zabrania zakazywania eksportu i ograniczeń, choć istnieją wyjątki, które pozwalają na przejściowe działania, aby „zapobiegać albo zmniejszać podstawowe dostawy żywności lub innych artykułów o zasadniczym znaczeniu dla zamawiającej strony. Ograniczenia w podróżach już spowolniły przepływ towarów potrzebnych do walki z pandemią, ale ograniczenia w eksporcie utrudniły rządom i firmom dostosowanie decyzji o zakupach i znalezienie nowych dostawców” — stwierdziła WTO w raporcie.

Organizacja z Genewy sprecyzowała, że zakaz eksportu wprowadziły 72 kraje należące do niej i 8 innych nie stowarzyszonych, ale zaledwie 13 członków WTO powiadomiło ją o tym, jak tego wymagają przepisy. Brak przejrzystości dotyczących restrykcji i brak międzynarodowej współpracy mogą zniweczyć starania mające zwolnić tempo rozchodzenia się wirusa — uważa organizacja.

Przywódcy krajów grupy G20 stwierdzili w marcu, że wszelkie nadzwyczajne działania podejmowane w związku z pandemią powinny być „nakierowane, proporcjonalne, przejrzyste i tymczasowe”, ale od tamtej pory pojawiły się nowe ograniczenia w eksporcie. W ubiegłym tygodniu Stany zwróciły się do Chin o zmianę przepisów kontroli jakości w eksporcie sprzętu ochronnego po skargach, że te przepisy opóźniają dostawy. Francja rozszerzyła kilka dni temu listę leków, których eksport jest ograniczony mimo ponawianych przez Unię apeli, by znosić ograniczenia, wywołujące braki w innych krajach.

Według WTO, wszelkie restrykcje mogą skłonić innych do robienia tego samego, co jeszcze bardziej zmniejszy dostępność dostaw. „Długofalowe skutki mogą być poważne” — stwierdziła i ostrzegła, że istniejące zbyt szerokie rozwiązania mogą na stałe zmienić łańcuchy dostaw, doprowadzić do dodatkowych stawek celnych i barier pozataryfowych.