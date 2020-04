Tąpnięcie w turystyce sięgnęło 65 proc. w marcu

Turystyka jest jednym z sektorów bezpośrednio dotkniętych obecnym kryzysem wynikającym z pandemii koronawirusa, którego funkcjonowanie zostało mocno ograniczone od 14 marca wraz z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. I chociaż pierwsza połowa miesiąca była jeszcze okresem w miarę normalnego funkcjonowania dużej części obiektów, druga połowa marca przyniosła już potężne spadki.

Według wstępnych danych w marcu br. z noclegów w obiektach turystycznych posiadających 10 lub więcej miejsc skorzystało ok. 935 tys. turystów, w tym ok. 165 tys. turystów zagranicznych i ok. 770 tys. krajowych – wylicza GUS. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku liczba turystów ogółem była niższa o 65 proc.