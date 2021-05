Łukaszenko łapie opozycjonistę w powietrzu

Lecący z Aten do Wilna samolot pasażerski zmuszono do lądowania w Mińsku. Zatrzymano opozycjonistę, któremu grozi kara śmierci.

Historia rodem z hollywoodzkiego filmu akcji wydarzyła się w niedzielę nad Białorusią. Samolot pasażerski irlandzkich linii lotniczych Ryanair leciał z Aten do Wilna. Maszyna była już prawie przy litewskiej przestrzeni powietrznej, kiedy nagle zawróciła, zrobiła szeroki łuk nad Białorusią i wylądowała w Mińsku. Przedstawiciele białoruskich władz natychmiast poinformowali, że to piloci zaalarmowali, iż na pokładzie samolotu może być bomba, i poprosili o możliwość lądowania. Co więcej, Mińsk poinformował, że na osobisty rozkaz Aleksandra Łukaszenki podniesiono myśliwiec bojowy Mig-29, którzy asystował samolotowi pasażerskiemu podczas lądowania. Bomby nie znaleziono, ale przy okazji sprawdzania dokumentów zatrzymano jednego z pasażerów – opozycyjnego białoruskiego dziennikarza i blogera Romana Protasiewicza, który wcześniej musiał uciekać przed dyktaturą. Od miesięcy był ścigany przez reżim. Poniżej dalsza część artykułu

– Albo doszło do incydentu i mamy do czynienia z przypadkiem, albo doszło do poważnego złamania zasad prawa międzynarodowego – komentował w niedzielę po południu „Rzeczpospolitej" Waler Karbalewicz, znany białoruski politolog.

W wileńskim biurze liderki białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłany Cichanouskiej nie wierzą w przypadki. – To oczywiste, że mamy do czynienie z operacją białoruskich służb specjalnych i porwaniem samolotu w celu zatrzymania aktywisty i blogera – oświadczyła Cichanouska. Apelowała do Ryanairu i Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) o przeprowadzenie śledztwa i ukarania Białorusi, łącznie z wykluczeniem z organizacji. Linie lotnicze Ryanair poinformowały, że nie znaleziono niczego niewłaściwego po tym, jak w niedzielę zostały powiadomione o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa na pokładzie jednego z samolotów. Przewoźnik przeprosił za opóźnienie, "które było poza kontrolą Ryanair" – Z naszych informacji wynika, że białoruska strona poinformowała załogę o alarmie bombowym, a później, wykorzystując lotnictwo wojskowe, zmuszono maszynę do lądowania. To była prowokacja białoruskiego reżimu, który postanowił aresztować niewygodnego dziennikarza, przy okazji pogwałcił prawo międzynarodowe i przekroczył wszystkie czerwone linie – mówi „Rzeczpospolitej" Franak Wiaczorka, doradca Cichanouskiej ds. międzynarodowych. – To działania w stylu piratów somalijskich.

Tymczasem władze w Wilnie w niedzielę po południu nic nie mówiły o alarmie bombowym. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda oświadczył zaś, że samolot „siłą zmuszono do lądowania" i domagał się uwolnienia Protasiewicza. Zaapelował do Unii Europejskiej i NATO o podjęcie odpowiednich kroków wobec reżimu Łukaszenki. Z kolei popularny w państwach bałtyckich portal Delfi, powołując się na przedstawicieli wileńskiego lotniska, informował, że na pokładzie samolotu w przestrzeni powietrznej Białorusi miało dojść do kłótni jednego z pasażerów z załogą. Przed zatrzymaniem Protasiewicz zdążył powiadomić kolegów, że jeszcze na lotnisku w Atenach jakiś podejrzany mężczyzna próbował zrobić mu zdjęcie dokumentów. Po godz. 19:00 czasu polskiego unijna komisarz ds. transportu Adina Valean poinformowała, że samolot Ryanair odleciał z Mińska w kierunku Wilna. Maszyna bez problemów wylądowała w Wilnie. Według nieoficjalnych wiadomości, w dalszą podróż nie udało się dwoje Białorusinów (Protasiewicz i jego dziewczyna) i czterech Rosjan. Czytaj także: Litewskie oraz niezależne białoruskie media przekazały relacje pasażerów feralnego lotu. Jedna z osób lecących z Aten powiedziała, że po tym, jak maszyna wykonała gwałtowny manewr "jeden chłopak zaczął panikować, złapał się za głowę" - podał portal delfi.lt.

- Wyprowadzono nas czwórkami, psy obwąchały nasze rzeczy. Tego chłopaka odprowadzono na bok, a jego rzeczy wytrząśnięto na płytę lotniska - mówił pasażer.

Chłopak, którym był Roman Protasiewicz powiedział współpasażerom: - Czeka mnie tu kara śmierci.

Paweł Łatuszka przekazał, że według jego informacji przed zmianą kursu załoga samolotu Ryanair została przez białoruskich kontrolerów ostrzeżona przed możliwością zestrzelenia, jeśli maszyna nie wyląduje awaryjnie w Mińsku. "Dyspozytorzy zagrozili zestrzeleniem cywilnego samolotu z pasażerami na pokładzie. W powietrze wzbił się wojskowy MiG-29" - dodał były minister kultury i były ambasador Białorusi we Francji, obecnie członek opozycyjnej Rady Koordynacyjnej.

Dziennikarz musiał uciekać przed reżimem Łukaszenki jeszcze w styczniu ubiegłego roku. Dostał azyl polityczny w Polsce, razem ze Ściapanem Puciłą redagował popularny kanał w komunikatorze Telegram Nexta (oraz Nexta Live), mający ponad milion czytelników. W czasie powyborczych protestów w sierpniu był jednym z głównych źródeł niezależnej informacji w warunkach blokowania internetu. Kilka miesięcy temu został administratorem również popularnego opozycyjnego kanału Biełarus? hołownoho mozha (ponad 500 tys. czytelników), którego twórca Ihar Łosik od czerwca siedzi w więzieniu. Protasiewicz był poszukiwany przez Mińsk listem gończym, a nawet został wpisany na listę terrorystów. – Na Białorusi grozi mu kara śmierci – alarmują jego koledzy z Nexta.