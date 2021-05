Białoruskie władze kłamstwem uderzają w Polskę

Śledztwo w ramach sprawy karnej dotyczącej „ludobójstwa narodu białoruskiego" w okresie II wojny światowej uderza w Polaków. Przedstawiając wyniki dochodzenia, prokurator generalny Białorusi Andrej Szwed dopuścił się manipulacji i kłamstw. Zaliczył żołnierzy Armii Krajowej do grona „zbrodniarzy nazistowskich".

– Mamy informacje o jeszcze żyjących przestępcach nazistowskich, którzy uczestniczyli w działalności batalionów karnych – mówił prokurator Szwed, sugerując, że dotyczy to też Polaków.

– Armia Krajowa podporządkowywała się polskiemu rządowi na uchodźstwie, była częścią koalicji antyhitlerowskiej. Można ich oskarżać o nacjonalizm i o to, że walczyli o Polskę w granicach sprzed 1 września 1939 roku, ale w żaden sposób to nie była formacja nazistowska czy faszystowska – mówi „Rzeczpospolitej" znany białoruski historyk Ihar Melnikau.

„Niczego się nie boję"

– Sprawa jest poważna, bo nie chodzi już o propagandystów Łukaszenki, lecz o to, że mówi to prokurator generalny. To absurdalne zarzuty. Nie opierają się na faktach historycznych, ale władze w Mińsku tworzą własną wykładnię historii – mówi „Rzeczpospolitej" Andrzej Pisalnik, dziennikarz, redaktor portalu znadniemna.pl oraz wieloletni działacz represjonowanego Związku Polaków na Białorusi (ZPB).