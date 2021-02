Do łagru za słowa

– To bezprecedensowy wyrok i nie ma nic wspólnego z prawem. Wcześniej dziennikarze trafiali za kraty najwyżej na 30 dni, ostatnio dość często to się zdarza. Ale nigdy dotąd nie skazywano dziennikarzy na bezwzględne więzienie. To prawdziwa rozprawa, reżim pozbył się już polityków i aktywistów opozycji, a teraz przyszła kolej na dziennikarzy – mówi „Rzeczpospolitej" Barys Harecki, wiceszef niezależnego od władz Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (BAŻ). Do jego domu we wtorek wkroczyły służby, by przeprowadzić rewizję, a działalność organizacji od kilku dni jest sparaliżowana. – Nałożono areszt na biuro, zabrano pieczątki, zarekwirowano cały sprzęt elektroniczny. Nie jesteśmy oskarżeni czy podejrzani, ale kazano nam czekać na przesłuchanie w Komitecie Śledczym. Liczymy się z tym, że każdy z nas w dowolnej chwili może wylądować w areszcie. Za kraty ostatnio wsadzają obrońców praw człowieka, a my właśnie bronimy dziennikarzy – opowiada.