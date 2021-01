Białoruś: Dyktatora lista skazanych na śmierć

Portal EUobserwer opublikował w poniedziałek nagranie rozmowy, do której miało dojść 11 kwietnia 2012 roku w budynku Komitetu Bezpieczeństwa Białorusi (KGB). Na nagraniu, jak podaje portal, słychać głos ówczesnego szefa KGB Wadzima Zajcawa oraz dwóch funkcjonariuszy elitarnej jednostki do zadań specjalnych „Alfa". Rozmówcy omawiają wprowadzenie do środowiska białoruskich politycznych emigrantów swojego współpracownika, ale też zabójstwa kilku obywateli kraju, mieszkających na terenie Niemiec i innych państw UE. Pada nazwisko byłego funkcjonariusza głównego wydziału ds. walki z korupcją i przestępstwami ekonomicznymi MSW Wiaczasława Dudkina, byłego szefa mińskiego aresztu śledczego nr. 1 Aleha Ałkajewa oraz byłego pułkownika 5. brygady jednostek specjalnych Uładzimira Baradacza.

