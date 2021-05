Pięciu pasażerów nie dotarło do Wilna po lądowaniu w Mińsku PAP/EPA

Pięciu pasażerów lotu linii Ryanair z Aten do Wilna, który został przechwycony przez białoruski myśliwiec i zmuszony do lądowania w Mińsku w niedzielę, nie dotarło do miejsca docelowego - poinformowali w poniedziałek litewscy urzędnicy.