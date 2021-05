Matka Pratasiewicza: Mój syn jest po prostu bohaterem

Natalia Pratasiewicz, matka zatrzymanego dziennikarza, w rozmowie z Nextą stwierdziła, że jej syn "jest po prostu bohaterem".

- Mam szczerą nadzieję, że międzynarodowa opinia publiczna się o niego upomni - dodała.

Ojciec dziennikarza, Dzmitry Pratasiewicz, w rozmowie z Reutersem stwierdził, iż "to co się dzieje, to całkowity obłęd".

Tymczasem szef Ryanaira, Michael O'Leary, który nazwał incydent "uprowadzeniem samolotu przez państwo" stwierdził, iż jego zdaniem na pokładzie maszyny byli funkcjonariusze służb bezpieczeństwa.

Litewskie władze podały, że pięciu pasażerów samolotu z Aten do Wilna, którym leciał Pratasiewicz, nie dotarło do stolicy Litwy, co wskazuje na to, że na lotnisku w Mińsku maszynę opuściły jeszcze trzy osoby poza Pratasewiczem i towarzyszącą mu 23-latką.