Dziennikarkom Biełsatu grożą trzy lata więzienia za relacjonowanie białoruskich protestów

Kaciaryna Andriejewa i Daria Czulcowa, reporterka i operatorka Biełsatu, zostały aresztowane w listopadzie po demonstracji.

Miesiące protestów miały miejsce na Białorusi po tym, jak prezydent Aleksander Łukaszenka ogłosił zwycięstwo nad liderką opozycji Swiatłaną Cichanouską w sierpniowych wyborach prezydenckich. Opozycja uważa, że wynik został sfałszowany.

Prokuratorzy oskarżyli Andriejewą i Czulcową o koordynowanie protestów poprzez nadawanie relacji na żywo. Zaprzeczyły one zarzutom, za co grozi im do trzech lat więzienia.

Zatrzymanie dziennikarek potępiły międzynarodowe organizacje praw człowieka.