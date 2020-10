Interfax: Odgłosy strzałów w pobliżu rezydencji Łukaszenki w Mińsku

Interfax poinformował, że demonstranci zbliżyli się do kordonu otaczającego rezydencję Łukaszenki. Próba dialogu między stronami nie powiodła się. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać jednego z demonstrantów, którego usiłowali obronić inni protestujący. Wówczas świadkowie dwukrotnie zarejestrowali dochodzący ze strony sił bezpieczeństwa odgłos przypominający wystrzał. Demonstranci zaczęli się oddalać - podała agencja Interfax. Według agencji RIA, białoruskie MSW sprawdza doniesienia o tym zdarzeniu.

Rosyjskie agencje donoszą, że rozpędzając demonstrantów siły bezpieczeństwa użyły co najmniej 10 granatów hukowych.

W niedzielę na Białorusi służby zatrzymały co najmniej 60 demonstrantów.

Brak informacji o ofiarach.

Kontrkandydatka Łukaszenki z wyborów, żona aresztowana blogera Swiatłana Cichanouska ogłosiła poniedziałek 25 października dniem ultimatum. Jeśli do tego czasu prezydent nie poda się do dymisji, nie powstrzyma sił bezpieczeństwa przed stosowaniem przemocy na ulicach i nie doprowadzi do zwolnienia wszystkich więźniów politycznych, w poniedziałek na Białorusi ma rozpocząć się strajk generalny.

Aleksander Łukaszenko zapowiadał, że w niedzielę kwestia protestów zostanie rozwiązana.