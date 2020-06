Rewolucja na Białorusi już trwa online

W środę mińskie centrum obrony praw człowieka Wiosna informowało, że pod koniec ubiegłego tygodnia na Białorusi zatrzymano 360 osób w 19 miastach kraju. Za kratami obecnie znajdują się niemal wszyscy liderzy opozycji demokratycznej. We wtorek funkcjonariusze OMON-u zaatakowali w Mińsku osoby, które stały w kolejce do jedynego w stolicy sklepu, sprzedającego ubrania i upominki w biało-czerwono-białych barwach narodowych, zakazanych przez Aleksandra Łukaszenkę. Przed osiłkami w czarnych mundurach uciekać musiały nawet babcie w podeszłym wieku. Sklep (symbal.by) zwija działalność, ponieważ w pomieszczeniu wyłączono prąd i nagle wykryto „nieprawidłowości”.

Twórca jest w Polsce

Grupa ma nazwę „97%” i nawiązuje do majowych sondaży internetowych, w którzy urzędujący prezydent zdobył zaledwie 3 proc. poparcia. Swoje podgrupy mają już Grodno, Brześć, Witebsk, Homel, ale również mniejsze miasta, takie jak Borysow, Lida czy Bobrujsk. Jedni oferują tam pomoc prawną poszkodowanym, drudzy deklarują pomoc materialną, inni proszą o pomoc w znalezieniu pracy, którą stracili poprzez udział w protestach. To tam we wtorek skrzyknęli się stołeczni rowerzyści, jeździli po mieście i dzwonili dzwonkami, solidaryzując się z więźniami reżimu.