Bodnar: musimy wrócić do dyskusji nt. stanu nadzwyczajnego podczas pandemii koronawirusa

Rzecznik zwrócił uwagę na konferencję pn. "Zero tolerancji" , podczas której Komendant Główny Policji mówił o obostrzeniach dotyczących zgromadzeń. Zdaniem RPO niska jakość wprowadzonych regulacji powoduje wiele wątpliwości, dlatego należy wrócić do rozmów ws. wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

- To, co się dzieje na poziomie rozporządzeń to trochę pójście za szeroko w stosunku do tzw. delegacji ustawowej - wyjaśnił RPO. Jednocześnie rzecznik podkreślił, że przepisy nakazujące noszenie maseczek są prawnie zasadne. Wymagają jedynie doprecyzowania, na co zwracał uwagę premierowi Morawieckiemu.