Koronawirus: wczasy z maseczką w czasach pandemii

Od poniedziałku mają ruszyć uzdrowiska. Coraz więcej też hoteli, pensjonatów oraz ośrodków wczasowych wznawia swoją działalność. Wytyczne dla tych obiektów zmieniają się z dnia na dzień. Obostrzenia są stale luzowane. Działają już restauracje, spa czy sale zabaw. Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnych zaleceń. Uwaga! Rezerwując pokój, warto zapytać w pensjonacie czy hotelu, czy posiada certyfikat bezpieczeństwa higienicznego Polskiej Organizacji Turystycznej. Taki certyfikat mogą otrzymać tylko obiekty przestrzegające zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących ochrony przed zakażeniem koronawirusem.

Pleksi na stolikach

W hotelu czy pensjonacie można już zjeść posiłek w restauracji lub wypić kawę. Obostrzenia zostały zniesione. Musi być jednak zachowany dystans między stolikami – co najmniej dwa metry – a jeżeli między stolikami będzie pleksi, to jednego metra. Wrócił też szwedzki stół, ale z obostrzeniami. Nie wolno samemu nakładać na talarze ani robić sobie samemu kawy w automacie. Jedzenie nakłada kelner. U niego też można zamówić napoje. W kolejce do kelnera powinien być zachowany dystans społeczny.