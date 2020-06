Sąd zadecyduje, czy uśpić kota, który nielegalnie podróżował podczas pandemii

Na początku kwietnia Selena Ali 23-letnia studentka przemyciła adoptowanego kota samolotem, który sprowadził ją do Belgii. Kobieta nie miała jednak zgody Federalna Agencja Żywności (AFSCA fr. Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire). Według prawa Belgijskiego zwierzę nie miało aktualnego szczepienia przeciw wściekliźnie, które powinno być wykonane na 3 miesiące przed podróżą. W związku z nagłą sytuacją epidemiologiczną na świecie Lee szczepiono dopiero przed wylotem.

Pod koniec kwietnia AFSCA nakazała eutanazję kota, który w jej opinii może być zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Agencja podkreśliła, że w kwestii wścieklizny Peru jest krajem wysokiego ryzyka. Właścicielka nie zgodziła się na uśpienie przyjaciela. We wniesionym do sądu pozwie Federalna Agencja Żywności zażądała ukarania Ali dotkliwą grzywną w wysokości 5 tys. euro za każdą godzinę opóźnienia w przekazaniu Lee do uśpienia.