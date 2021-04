Koronawirus. test trzeba pokazać na żądanie

To już kolejna zmiana zasad kwarantanny, do której dochodzi w ostatnich dniach. I tak dla osób przybywających ze strefy Schengen kwarantanna jest obowiązkowa, ale zwalnia z niej negatywny test (PCR lub antygenowy) na obecność koronawirusa nie starszy niż 48 godzin.

Dla przybywających do Polski spoza strefy Schengen obowiązuje kwarantanna. Te przepisy stosuje się również do osoby przekraczającej morski odcinek granicy Polski regularnym połączeniem promowym, a także odcinek lądowy granicy Polski z Czechami, Litwą, Niemcami i Słowacją. I to niezależnie od środka transportu, którym się poruszamy, a nawet gdy przemieszczamy się pieszo. Podróżujący jest zobowiązany przedłożyć wynik testu w języku polskim lub angielskim na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub policji.

O tym, że może się to okazać utrudnieniem, świadczyć mogą ujawnione właśnie przez pograniczników przypadki podrabiania testów przez turystów z Ukrainy czy Niemiec. W przypadku osób przekraczających granicę państwową statkiem powietrznym istnieje możliwość wykonania testu w kierunku Covid-19 jeszcze przed kontrolą Straży Granicznej. Jeśli podróżny przed wyjściem do strefy ogólnodostępnej nie dysponuje negatywnym wynikiem testu, jest zobowiązany podać funkcjonariuszowi wszelkie dane niezbędne do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny. Są to adres zamieszkania lub miejsca pobytu, w którym przybywający odbędzie kwarantannę, oraz numer telefonu kontaktowego. Kwarantanna obowiązuje niezależnie od tego, czy dana osoba zgłosi się na infolinię GIS, czy też nie. Złamanie jej jest zagrożone mandatem karnym lub karą administracyjną w wysokości do 30 tys. zł.