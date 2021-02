Koronawirus: podróż za granicę nie musi oznaczać izolacji po powrocie

Wystarczy ujemny wynik testu, by wprost z samolotu wrócić do pracy i szkoły. Jeśli go nie ma, konieczna jest kwarantanna – 10 dni w odosobnieniu.

Polacy wracający samolotem z wakacji w ciepłych krajach mogą uniknąć obowiązkowej – dziesięciodniowej kwarantanny. Wystarczy negatywny wynik testu na koronawirusa, który został wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Formalności można załatwić na lotnisku. Poniżej dalsza część artykułu

Powrót bez poślizgu Osoby powracające z zagranicy do Polski, podróżujące transportem zbiorowym, nie muszą odbywać dziesięciodniowej kwarantanny, jeśli przedstawią negatywny wynik testu na koronawirusa. Właśnie weszły w życie przepisy zmieniające zakres obostrzeń wprowadzonych w związku z zarazą. Kluczowa zmiana w nowelizacji rozporządzenia dotyczy zwolnienia z kwarantanny dla osób przekraczających granicę naszego kraju posiadających negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy. Aby uniknąć kwarantanny, wracając z zagranicznego wyjazdu samolotem, autobusem lub pociągiem, należy przedstawić negatywny wynik testu na Covid-19. Musi on być wykonany maksymalnie na 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, przed powrotem do kraju.

Czytaj też: Kwarantanna po powrocie z ferii w ciepłych krajach

Z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnieni są też m.in. członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych, członkowie sztabu szkoleniowego, lekarze, fizjoterapeuci oraz sędziowie sportowi, którzy wracają z zawodów organizowanych przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji.

Gdzie wykonać test Bezpłatny test na koronawirusa mogą wykonać klienci kilku biur podróży tuż przed wylotem do Polski. Negatywny wynik badania zwolni ich z obowiązkowej kwarantanny.

Podróżni mogą go wykonać w placówce akredytowanej przez Ministerstwo Zdrowia danego państwa (trzeba się wcześniej zorientować, czy państwo, do którego się wybieramy, gwarantuje nam taką usługę i czy jest ona bezpłatna, a jeśli nie, to ile kosztuje). Dzień później wynik będzie dla nas dostępny. Pojawia się coraz więcej biur podróży, które oprócz darmowego testu zapewniają także bezpłatny transport na badanie do laboratorium. Aby wykonać test podróżny, trzeba przedstawić dokumenty podróży oraz kopię paszportu – stronę ze zdjęciem oraz potwierdzającą datę przylotu (stempel z odprawy paszportowej).

Turyści otrzymają także możliwość wykonania bezpłatnego testu po przylocie do danego kraju na lotnisku. Podróżni mogą również na własną rękę wykonać badanie w Polsce. Okazanie negatywnego wyniku badania jest obowiązkowe podczas testu wykonywanego 72 godziny przed planowanym powrotem do kraju. Z obowiązku zwolnione są dzieci do sześciu lat.

Prawnicy zgoła odmiennie oceniają traktowanie przez państwo własnych obywateli ze względu na to, jakim transportem się poruszają. Ci podróżujący prywatnie (własnym samochodem lub ze znajomymi) zwolnieni są z testu. Ci, którzy podróżują transportem zbiorowym, są skazani na test albo na kwarantannę.

– Można śmiało stwierdzić, że jest to naruszenie zasady równości obywateli wobec prawa – mówi radca prawny Piotr Pałka. Innego zdania jest adwokat Maciej Gawroński.

– Chodzi o zapobieganie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa – uważa adwokat. Jego zdaniem państwo ma prawo wymagać dodatkowych badań od tych, którzy podróżują zbiorowo, w grupie często kilkudziesięciu osób.

Czas na kwarantannę Na czym dziś polega kwarantanna? W myśl oficjalnej definicji to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie. Trwa dziesięć dni – jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy Covid-19. Odstąpiono od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

W czasie kwarantanny nie można opuszczać domu. W przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu. Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną, i sprawdza, czy rzeczywiście pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja o konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.