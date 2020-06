Banki pracują nad jednolitym modelem radzenia sobie z koronawirusem

Po pojawieniu się pandemii koronawirusa i jej negatywnym oddziaływaniu na gospodarkę banki zaczęły sygnalizować, że nie pozostanie to bez wpływu na pogorszenie jakości spłat kredytów i wzrost odpisów.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przyznaje, że pandemia wpłynęła na pojawienie się w polskim sektorze bankowym wyzwań interpretacyjnych dotyczących stosowania przez banki standardów rachunkowości. „Może to skutkować niejednolitym podejściem do tworzenia odpisów i rezerw oraz do oceny jakości należności kredytowych".