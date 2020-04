RZECZoBIZNESIE: Andrzej Rzońca: Na obecnych działaniach NBP stracą wszyscy

- Po upadku socjalizmu wprowadziliśmy zasadę, że bank centralny nie może pokrywać deficytu w finansach publicznych. Socjalizm nauczył nas, że nie da się pokryć beztroskiej konsumpcji pieniędzmi drukowanymi przez NBP. A teraz mamy powrót do tamtej lekcji, która wydawała się, że jest przez nas odrobiona. Bank centralny włącza się do pokrywania wydatków publicznych przez druk pustego pieniądza – tłumaczył gość.

Przypomniał, że na razie żadna pomoc do firm nie dotarła. - Tymczasem NBP skupił 3 proc. obligacji skarbowych wyemitowanych przez nasze państwo. Póki co NBP finansuje realizację obietnic socjalnych rządu, a nie pomoc dla firm. Jest skrajną nieodpowiedzialnością, że pomoc wciąż nie trafiła do firm - ocenił Rzońca.

Tłumaczył, że w dłuższej perspektywie wkroczenie przez bank centralny na obszar, który jest zarezerwowany dla polityki, wystawia go na polityczne presje. - Im dłużej pozostanie na tym obszarze, tym trudniej będzie mu się z tego uwikłania wydobyć. Potrafię sobie wyobrazić, że przy wyborze następnego prezesa NBP i członków RPP podstawowym kryterium stanie się ich skłonność do finansowania wydatków budżetu przez druk pustego pieniądza - mówił Rzońca.

- Gdyby obecnie rządzący trzymali się stabilizującej reguły wydatkowej, to w 2017 r. w finansach publicznych byłaby nadwyżka. W tym roku wyniosłaby ok. 1 proc. PKB. Tymczasem rząd zaplanował deficyt 2 proc. PKB jeśli oczyścić dane z jednorazowych dochodów. Różnica to ok. 3 proc. PKB, czyli 70 mld zł. Gdyby nie beztroska konsumpcja w tłustych latach, mielibyśmy poduszkę w wysokości 70 mld zł, która dawałaby nam większe pole manewru. Teraz musimy szukać sposobu na podzielenie kosztu ratowania firm i pracowników między wszystkich obywateli. Oczywiście dług publiczny wzrośnie, ale to nie może być jedyne rozwiązanie. Powinniśmy także poszukać oszczędności w innych wydatkach – dodał.