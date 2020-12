BNP Paribas porozumiał się ze związkami zawodowymi

Do zapowiedzianych pod koniec listopada zwolnień dojdzie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku, obejmą nie więcej niż 800 pracowników. Na koniec września w grupie było 9274 etatów (o 1165 mniej niż rok temu), co oznacza, że ogłoszone teraz redukcje stanowią niecałe 9 proc. zatrudnionych.