Banki uruchamiają gwarancje dla dużych firm

Fundusz Gwarancji Płynnościowych to nowy program BGK, mający na celu pomoc średnim i dużym firmom dotkniętym skutkami pandemii COVID-19, które z powodu panującej sytuacji gospodarczej potrzebują dodatkowego wsparcia płynnościowego. Do tej pory w bankach z podwyższonych gwarancji kredytowych de minimis z BGK mogły korzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Teraz do tego grona dołączyły także większe firmy.

Pekao został przyznany limit w wysokości 15 mld zł do wykorzystania na gwarancje do kredytów obrotowych, w przypadku ING Banku Śląskiego to 13 mld zł. Z nowego instrumentu mogą skorzystać firmy będące klientami poszczególnych banków.

Główne warunki Programu Funduszu Gwarancji Płynnościowych: pokrywa do 80 proc. kwoty kredytu, odpowiednio nowego, jak i istniejącego; obejmuje gwarancją kredyty odnawialne, w tym w rachunku bankowym i nieodnawialne udzielane lub odnawiane po 1 marca tego roku, obejmuje gwarancją kwotę od minimum 3,5 mln zł do 200 mln zł; okres gwarancji wynosi maksymalnie 27 miesięcy i nie może być dłuższy niż okres, na jaki udzielono kredytu + 3 miesiące. Zabezpieczenie jest przeznaczone dla wszystkich branż, dla nowych oraz odnawianych kredytów obrotowych.