Bank Rosji wprowadza program pomocy dla firm

Kredyty, które banki komercyjne otrzymają z Banku Rosji będą miały stawkę roczną 4 proc. To, ile każdy z banków dostanie pieniędzy, będzie zależeć od tego, jaki jest w danym banku portfel kredytowania małych i średnich firm. Im bank ma większy taki portfel, tym więcej pieniędzy z banku centralnego dostanie.

Bank Rosji zmniejszy też do maksimum 1 proc. pobierane przez banki komercyjne prowizje za obsługę zakupów on-line lekarstw, towarów medycznych, żywności i odzieży. W wypadku elektroniki, sprzętu agd i łączności obniżka obowiązuje przez zakupach na kwotę do 20 tys. rubli (1046 zł). Ma to ułatwić i uczynić bezpiecznymi zakupy i sprzedaż najpotrzebniejszych towarów.

Obecnie pobierana przez rosyjskie banki prowizja wynosi 1,2-2,2 proc. w zależności od rodzaju obsługiwanej karty i kupowanego towaru.

Bank Rosji rekomenduje też bankom komercyjnym, by pozytywnie rozpatrywały wnioski o wakacje kredytowe, tych obywateli, których poziom dochodów od 1 marca zmniejszył się z powodu epidemii koronawirusa. Banki nie mogą też w takich wypadkach naliczać karnych odsetek, podwyższać oprocentowania czy nakładać kar umownych.

Bank centralny, zgodnie z zasadą łagodzenia regulacji płynności finansowej systemowo ważnych banków, podniósł maksymalny łączny limit linii kredytowych z 1,5 bln rubli (7,7 mld zł) do 5 bln rubli (25,85 mld zł) na rok od 1 kwietnia 2020 r. Obecnie w Rosji jest 11 banków ze statusem systemowych: Sbierbank, VTB, Gazprombank, Alfa Bank, Rosyjski Bank Rolny, Otkrytie FC, Moskwa Credit Bank (MKB), Promswiazbank, Unicredit Bank, Raiffeisenbank i Rosbank (Credit Agricole).

Regulator zaleca też bankom komercyjnym pozytywie rozpatrywać prośby kredytobiorców o zamianę kredytów walutowych na rublowe. Inne formy poluzowania regulacji bankowych na czas epidemii to m.in kredytowe wakacje dla transakcji leasingowych.

Cały program pomocowy Banku Rosji dla sektora finansowego opiewa ma 0,5 bln rubli (30 mld zł).