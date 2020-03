EBC gasi pożary po kontrowersyjnych wypowiedziach swoich członków

EBC opublikował w środę komunikat, w którym zapewnił, że jest przygotowany na dalsze zmiany parametrów polityki pieniężnej, jeśli będzie to potrzebne, aby podtrzymać płynność w europejskim sektorze bankowym i zagwarantować w ten sposób, że ekspansywna polityka pieniężna będzie miała przełożenie na sytuację w gospodarce.

„Rada Prezesów była zgodna w ocenie, że oprócz działań podjętych na posiedzeniu 12 marca, należy również monitorować uważnie gospodarcze konsekwencje rozprzestrzeniania się koronawirusa” – dodał EBC, odnosząc się do decyzji sprzed tygodnia o zwiększeniu skali programu ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej (QE) i wznowieniu operacji LTRO.

Środowy komunikat to reakcja na wywiad, jakiego Robert Holzmann, prezes Banku Austrii i tym samym członek Rady Prezesów EBC udzielił dziennikowi „Der Standard”. Holzmann powiedział austriackiej gazecie, że EBC doszedł do granic swoich możliwości, a Rada Prezesów jest zgodna co do tego, że przeciwdziałanie skutkom pandemii to przede wszystkim zadanie dla polityki fiskalnej.