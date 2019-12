Łazienki Królewskie zakończyły renowacje Białego Domku i Wodozbioru

Pierwsza budowla królewska.

Biały Domek jest jednym z najbardziej unikatowych polskich zabytków XVIII-wiecznej architektury rezydencjonalnej, zachowanym niemal kompletnie. Ten niewielki, zbudowany na planie kwadratu, lekki i ażurowy pawilon, otoczony kanałem, powstał jako letnia willa królewska, łącząca rokoko i klasycyzm. Była to pierwsza architektoniczną realizacja Stanisława Augusta. Rezydowali tu goście z najbliższego otoczenia króla, głównie jego siostry.

Konserwatorzy przeprowadził kompleksową konserwację i restaurację dekoracji malarskich we wnętrzach Białego Domku, których twórcami byli Jan Bogumił Plersch oraz Jan Ścisło. Odsłonięto przy tym ukryte pod warstwami współczesnych przemalowań oryginalne partie polichromii oraz fragmenty malowideł znajdujących się w sypialni. Po renowacji będzie można zwiedzać także pierwsze piętro, dotychczas niedostępne, z kolekcją m.in. królewskich grafik z cyklu „Metamorfozy” oraz XVIII-wiecznym umeblowaniem.

Na parterze w najbardziej reprezentacyjnej Sali Jadalnej ściany dekorują groteski - ornamenty roślinne z wplecionymi postaciami ludzi i zwierząt. Są wśród nich symbole Czterech Kontynentów, Czterech Żywiołów, Czterech Pór Dnia oraz Znaki Zodiaku. Malowidła te przedstawiają symboliczny obraz świata i istniejącego w nim porządku. A dekoracja malarska w Gabinecie Ośmiokątnym imituje wnętrze altany ogrodowej, oplecionej gałązkami pnących róż z wkomponowanymi pejzażowymi scenami, które łączy temat wody, będącej symbolem Afrodyty.

Symbolika wody

Wodozbiór, zwany także Okrąglakiem, Okrągłą Wieżą czy Rezerwuarem, to równie ciekawy obiekt, choć o charakterze technicznym. Jest miejscem gromadzenia wody z okolicznych źródeł i spływające ze skarpy wiślanej. Służy regulacji cieków wodnych na skarpie. Kiedyś doprowadzał też wodę do Pałacu na Wyspie i fontanny przed nim.

W czasach Stanisława Augusta Wodozbiór był ceglaną rotundą. Obecny kształt zawdzięcza XIX-wiecznej przebudowie. Inspiracją dla jej projektanta Chrystiana Piotra Aignera był antyczny grobowiec Cecylii Metelli przy rzymskiej Via Appia.

Przez lat budowla była niedostępna dla zwiedzających. Po rewitalizacji można podziwiać historyczne wnętrza z zachowanymi i zrekonstruowanymi polichromiami ściennymi i urządzeniami grzewczymi. Wzbogaca je bardzo interesująca ekspozycja, opowiadająca o historii Wodozbioru, układzie hydrologicznym Łazienek i symbolice wody, wykorzystywanej m.in. w widowiskach wodnych. Jak np. w balecie „Kleopatra”, zaprezentowanym w czasach stanisławowskich na scenie amfiteatru.

Ekspozycja przypomina też, że ideowe założenia Łazienek nawiązywały do antycznej opowieści o Hippokrene – mitologicznym źródle natchnienia poetyckiego, które powstało po uderzeniu Pegaza kopytami w skały na wzgórzu Helikonu. Wytryskająca w tym miejscu woda przyciągała muzy i dawała natchnienie. Do tej symboliki odwoływał się już Stanisław Herakliusz Lubomirski, marszałek wielki koronny, poeta i mecenas sztuk. To on stał się twórcą nowego Hippokrene, jak nazywał wybudowany przez siebie w 1683 roku pawilon ogrodowy Łaźni na terenie ujazdowskiego zwierzyńca. Potem Stanisław August rozwinął w Łazienkach symbolikę wody jako źródła natchnienia i w ten sposób Łazienki stały się również siedzibą muz

Wodozbiór i Biały Dom zostaną otwarte dla zwiedzających w sezonie wiosennym 2020.

A już obecnie można spacerować wzdłuż odnowionych również reliktów Oranżerii Neogotyckiej. Autorem budowli był prawdopodobnie architekt Jakub Kubicki. Powstała w 1822 roku w czasach Wielkiego Księcia Konstantego, który kazał na terenie ogrodu wybudować pawilon stylizowany na średniowieczny zamek. Dziś pozostały po niej tylko mury posadowione w gruncie. Przy okazji prac konserwatorskich przeprowadzono badania archeologicznych, który pozwolił na potwierdzenie funkcji obiektu, przybliżone określenie jego pierwotnych rozmiarów, zdobień i kolorystyki.