10 tys. lat temu mieszkańcy Sahary żywili się rybami

Najnowsze odkrycia na stanowisku znajdującym się na położonym w południowo-zachodniej Libii obszarze pustynnym Tadrart Akakus, obejmują blisko 18 tys. szczątków zwierząt, z czego 80 proc. stanowią ryby - takie jak sumy czy tilapie. Odkrycie zostało opisane w magazynie naukowym PLOS ONE.

Szczątki są datowane na okres między 10200 a 4650 lat temu. Oprócz ryb znaleziono szczątki ssaków (19 proc.) i jedynie niewielką ilość szczątków ptaków, gadów i płazów.

Badacze uważają, że znalezione szczątki to pozostałości zwierząt jedzonych przez mieszkających w tamtym czasie na Saharze ludzi, ze względu na nacięcia widoczne na nich, a także ślady przypaleń. Oznacza to, że ryby były ważnym elementem diety mieszkańców Sahary ok. 10 tys. lat temu.

Jak podkreśla Savino di Lernia, wykładowca uniwersytetów w Rzymie i w RPA ilość szczątków ryb znalezionych w tym miejscu jest "bezprecedensowa". - Odkrycie dostarcza nowych informacji na temat zmian klimatu i dostosowywaniu się do nich. Ciekawe jest, że ryby były tak powszechne w diecie wczesnych społeczności pasterskich - mówi.

Obecnie klimat panujący w rejonie wykopalisk jest wietrzny, gorący i skrajnie suchy. Jednak skamieliny z okresu wczesnego i średniego holocenu wskazują, że duże jego części były wilgotnych i obfitowało w wodę, a także było porośnięte bujną roślinnością i zamieszkałe przez zwierzęta. Na Saharze mieszkali też wówczas ludzie.

Znaleziska na stanowisku w Tadrart Akakus dowodzą, że klimat zmieniał się stopniowo. Szczątki zwierząt datowane na okres 10200-8000 lat temu to w 90 proc. ryby. Ale już szczątki pochodzące z okresu 5900-4560 lat temu składają się tylko w 40 proc. z ryb.

Autorzy artykułu w PLOS ONE wskazują, że odkrycie dostarcza "kluczowych informacji o dramatycznych zmianach klimatu, które doprowadziły do powstania największej pustyni na świecie".