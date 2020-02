Czechy: Studnia sprzed 7 tys. lat najstarszą znaną drewniną konstrukcją

Peška i jego koledzy korzystając z dendrochronologii (analiza wieku drewna na podstawie liczby słojów) ustalili, że studnia o wymiarach 80 na 80 na 140 cm została zbudowana 7 tysięcy lat temu. Ustalenia te potwierdzono metodą datowania węglem.

Jak mówi Peška naukowcy ustalili, że pnie drzew, z których wykonano studnię, pochodzą z lat 5256-5255 p.n.e.

Jeden z wykorzystanych do budowy studni fragmentów drzewa jest młodszy - co wskazuje na to, że studnia była naprawiana ok. 5224-5241 r. p.n.e.

Studnia jest ciekawa nie tylko ze względu na swój wiek, ale również dlatego, że przy jej budowie wykorzystano techniki, które dotychczas przypisywano ludziom z epoki brązu i żelaza, które nastąpiły tysiące lat po wczesnym neolicie.

Archeolodzy wyniki swoich badań mają opisać w magazynie "Journal of Archeological Science".

Co ciekawe jest to już trzecia neolityczna studnia odnaleziona na terenie dzisiejszych Czech w ciągu ostatnich czterech lat. Studnię sprzed 7 tysięcy lat znaleziono niedaleko miasteczka Ostrov. Jak twierdzą naukowcy w bezpośrednim sąsiedztwie studni nie znaleziono zabudowań, co oznacza, że studnia mogła służyć kilku różnym znajdującym się w pobliżu osadom i nie należała do żadnej na wyłączność.

Niedaleko studni znaleziono fragmenty misy datowanej na wczesny neolit.

Podobne, choć nie tak stare studnie, znaleziono również na terenie Węgier i Niemiec.

Według archeologów metoda budowania takich studni mogła przybyć do Europy z Azji południowo-zachodniej.

Studnia przetrwała 7 tysięcy lat, ponieważ została zalana wodą - twierdzą archeolodzy.