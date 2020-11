Krzyżak: Szokująca pobudka Kościoła nad Wisłą

Przypadek kard. Henryka Gulbinowicza, którego surowe kary za czyny z przeszłości dopadły niemal u schyłku życia, powinien dać dużo do myślenia wszystkim duchownym.

Jeśli w Kościele wystąpiłby chociaż jeden przypadek wykorzystywania – który sam w sobie jest potwornością – to taki przypadek zostanie potraktowany z najwyższą powagą". Te słowa papież Franciszek wypowiadał publicznie kilka razy. Przy okazji wybuchających co jakiś czas skandali pedofilskich z Watykanu dawało się słyszeć hasło: „zero tolerancji". I chociaż z powodu molestowania nieletnich bądź tuszowania spraw pedofilskich godności tracili biskupi w USA czy Chile, to w Polsce trudno było uwierzyć w to, że Kościół faktycznie chce iść ku oczyszczeniu. Media co rusz donoszą przecież o księżach, którzy krzywdzą małoletnich, biskupach, którzy dopuszczają się zaniedbań i ukrywają sprawców, itp. Zniecierpliwienie i złość narastają. A jednak... Poniżej dalsza część artykułu

Kary dyscyplinarne, jakimi – po błyskawicznym postępowaniu dotyczącym molestowania przed laty nieletniego – został obłożony kard. Henryk Gulbinowicz, są dotkliwe i wymowne. Zakaz publicznych celebracji i uczestnictwa w jakichkolwiek spotkaniach, zakaz posługiwania się insygniami biskupimi, odmowa prawa do nabożeństwa i pochówku w katedrze to – choć wprost tego nie wypowiedziano – co najmniej odebranie godności kardynalskiej, a można to odczytywać także jako wyrzucenie ze stanu kapłańskiego. Brak formalnej decyzji w tej sprawie złożyć można wyłącznie na wiek hierarchy i fakt, że jak twierdzą osoby na co dzień przebywające w jego pobliżu, niewiele do niego dociera.