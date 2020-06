Nizinkiewicz: Prezydent zmienia maskę

Jest wciąż faworytem wyborów, ale posiada niewielkie możliwości pozyskiwania nowego elektoratu. Poprawił już nieco zeszłoroczny wynik PiS z wyborów parlamentarnych. Dlatego teraz próbuje łowić całkiem nowych wyborców. A to niełatwe, gdyż przez lata skupił się na obrażaniu wszystkich, oprócz PiS. O swoich krytykach mówił, że modlą się o zwrot dojnej ojczyzny, o poprzednikach, że byli gorsi od koronawirusa, obrażał mniejszości seksualne i nie protestował, gdy TVP nie zapraszała miesiącami do programów Krzysztofa Bosaka, mimo że jeszcze pięć lat temu apelował o dostęp do mediów publicznych dla wszystkich kandydatów, a nie tylko przedstawicieli władzy.

Teraz prezydent uśmiecha się do Krzysztofa Bosaka, twierdząc, że niewiele go z nim dzieli. A to nie jest prawda. Dzieli go stosunek do podatków, programów socjalnych, polityki zagranicznej, kwestii światopoglądowych, gospodarczych. Prezydent nie doprowadził, tak jak chce Konfederacja, do obniżenia podatków, wprowadzenia kwoty wolnej od podatku, dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców, obniżki VAT na żywność, wstrzymania składek do WHO, wsparcia opozycji jako instytucji kontrolnej wobec władzy czy uczynienia z etyki chrześcijańskiej podstaw ładu prawnego. Prezydent atakował LGBT, czego nawet sama Konfederacja już nie robi. Andrzej Duda nie ma nic do zaproponowania wyborcom Bosaka. O elektorat Szymona Hołowni, który już jest dogadany z Trzaskowski, nawet nie próbuje walczyć.