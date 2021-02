Kolanko: Hołownia szuka kolejnego przyczółka

Wszystko jest płynne, ale z naszych rozmów wynika, że kilku – być moze cała grupa- radnych sejmiku z PO może przejść do Polski 2050. Dla Szymona Hołowni byłoby to kolejne wzmocnienie przyczolka na różnych szczeblach samorządu. I to w dużym oraz politycznie istotnym województwie. Wydaje się to logiczne, bo ruch Szymona Hołowni potrzebuje – nie tylko by przetrwać, ale by trwale zmienić scenę - punktów politycznego zaczepienia na różnych szczeblach: Sejm (ma już koło), Senat (z ruchem współpracuje jeden senator), w radach miast (jak w Krakowie, gdzie przeszedł niedawno ważny lokalny polityk, Rafał Komarewicz). I wreszcie w sejmikach. Kolejny krok to prezydenci, wójtowie i burmistrzowie, a może i europosłowie.

Rdzeniem krążących po stolicy małopolski informacji jest to, że możliwe jest przejście do Szymona Hołowni nie tylko radnych sejmiku, ale też jednego, konserwatywnego posła. Najpewniej chodzi tu o Ireneusza Rasia. Jego sprzeciw w sprawie zmian w stanowisku PO wobec aborcji był doskonale widoczne w ostatnich tygodniach. A Polska 2050 jest dla niego „bezpieczna”, bo proponuje referendum. Poglądy Szymona Hołowni w tej sprawie są też znane. Oczywiście nie ma pewności kiedy do transferu dojdzie, ani czy będzie to rzeczywiście Raś. Rozmowy polityczne o transferach to jedna z najbardziej delikatnych spraw w całej polityce.