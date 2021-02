Michał Szułdrzyński: Platformy krok w lewą stronę

Władze Platformy Obywatelskiej, przedstawiając Pakiet Praw Kobiet podjęły ryzykowną decyzję. Ryzykowną zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Wewnętrznie, bo propozycja może doprowadzić do konfliktu, a nawet podziału partii. Zgoda na aborcję z powodu trudnej sytuacji życiowej kobiety (jak wyznaczyć obiektywne ramy „trudnej sytuacji życiowej”?) oznacza bowiem, że PO odrzuca kompromis aborcyjny z 1993 r. złamany decyzją TK z 22 października. PO nie wraca do kompromisu, tylko proponuje liberalizację przepisów. To oznacza – jakiekolwiek zaklęcia by używali politycy PO – że przesuwa się w lewo. Bowiem w deklaracji programowej PO, która nigdy nie została uchylona, czytamy: „prawo winno ochraniać życie ludzkie, tak jak czyni to obowiązujące dziś w Polsce ustawodawstwo, zakazując również eutanazji i ograniczając badania genetyczne”.

