Afganistan: Talibowie świętują "pełną niepodległość" kraju

Na nagraniach udostępnianych w internecie widać jak islamscy bojownicy wkraczają na teren lotniska po opuszczeniu go przez ostatnich żołnierzy amerykańskich, tuż przed północą.

Taliban’s Special Forces seen here entering the military side of the Hamid Karzai International Airport in Kabul, with a media contingent, where United States ran its evacuation operations which ended tonight. pic.twitter.com/9HPC0sEqHL