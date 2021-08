Boris Johnson zwołuje pilny szczyt G7 ws. Afganistanu

"Niezwykle ważne jest, aby społeczność międzynarodowa współpracowała, aby zapewnić bezpieczną ewakuację, zapobiec kryzysowi humanitarnemu i wspierać naród afgański w zabezpieczeniu zdobyczy ostatnich 20 lat" - napisał Johnson.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years.