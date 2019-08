Sąd przeciwny łasce dla Falenty

Biznesmen skazany prawomocnie na 2,5 roku więzienia w głośnej aferze, która cztery lata temu zaszkodziła PO, w kwietniu wysłał do prezydenta Andrzeja Dudy prośbę o ułaskawienie - z więzienia w Walencji, gdzie przebywał zanim sprowadzono go do Polski. W liście twierdził, że obiecano mu łaskę, i zapowiadał, że jeśli się jej nie doczeka, to powie jak naprawdę było z podsłuchami w warszawskich restauracjach.