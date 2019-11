Niepodległość świętowana we mgle rac i osobno

W ogrodzie Saskim Muzeum Historii Polski zorganizowało Przystanek Niepodległość. Park zamienił się w planszę do gry „Drogi do niepodległości" („Rzeczpospolita" miała patronat nad wydarzeniem). Odbywały się pokazy grup rekonstrukcyjnych, pikniki wojskowe. Pomniki ojców założycieli niepodległej tonęły w wieńcach i kwiatach.

W samo południe tysiące Polaków na całym świecie zaśpiewało Mazurka Dąbrowskiego. W trakcie uroczystości na placu Piłsudskiego prezydent Andrzej Duda przypomniał postaci ojców Niepodległej. Stwierdził, że teraz Polska jest najbezpieczniejsza od XVII wieku. W tym kontekście przypomniał fragment piosenki Grzegorza Tomczaka: „Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą, ja to mam szczęście". Prezydent apelował o jedność, przypominając słowa Romana Dmowskiego: „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie" – i dodał: „od prawa do lewa". – Niech to będzie najważniejsze przesłanie – powiedział prezydent. – Jedna jest Polska i my jej służyć będziemy – dodał.