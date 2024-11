Ministerstwo Zdrowia: Nie będzie kryterium 400 porodów rocznie

Minister nie zlikwiduje oddziału położniczego

W rezultacie o utrzymaniu bądź likwidacji oddziałów położniczych w regionie zadecyduje zespół złożony z wojewody, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i organów założycielskich szpitali, np. marszałków, starostów czy prezydentów miast. - To oni mają ustalić (zasady – red.) dla swojego województwa. Dla jednego to może być jakaś odległość, dla drugiego to może być liczba porodów, ale w ogóle nie muszą to być żadne twarde dane. Mogą ustalić pewne zasady i porozumieć się w tym zespole, że porodówka u nas będzie tu, tu i tu - nie w pięciu miejscach, tylko np. w trzech miejscach. I uwaga, ta opinia i takie wskazanie dla ministra zdrowia będzie wiążące – tłumaczyła Leszczyna.

Podkreśliła też, że minister zdrowia nie ma prawa zamknąć żadnej porodówki. Taką decyzję może podjąć tylko organ założycielski. Zasady dotyczące pracy zespołów wojewódzkich oraz tego, w jaki sposób będą one podejmowały decyzje, mają znaleźć się w rozporządzeniu.

Nie będzie prywatyzacji szpitali

Ministerstwo doprecyzowało też przepisy dotyczące łączenia różnych form prawnych szpitali. Reforma zakłada możliwość fuzji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) ze spółkami kapitałowymi, przez co pojawiły się wątpliwości, czy takie rozwiązanie otwiera furtki do prywatyzacji szpitali. Swoje uwagi w tym zakresie zgłosiło Rządowe Centrum Legislacji, wskazując, że projektowane przepisy nie określają minimalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym spółki ani minimalnej wartości udziału procentowego akcji, jaki ma przysługiwać podmiotowi tworzącemu SPZOZ. Dlatego projekt uzupełniono o rozwiązanie zgodnie, z którym po połączeniu SPZOZ i spółki kapitałowej, poziom kapitału publicznego musi wynosić co najmniej 51 proc. – Nie dopuszczamy do żadnej komercjalizacji – podkreślił wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz. I tłumaczył, że wspomniane 51 proc. udziałów albo akcji musi należeć do jednostki samorządu terytorialnego np. powiatu, uczelni medycznej lub Ministerstwa czyli Skarbu Państwa.