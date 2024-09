Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146) wszystkie osoby, które opłacają składkę zdrowotną, mają prawo skorzystać z dofinansowania NFZ na zabiegi stomatologiczne.

Dentysta na NFZ. Co obejmuje leczenie?

Ze świadczeń finansowanych przez NFZ korzysta niewiele osób, głównie ze względu na brak wiedzy na temat przysługującym im praw. Pacjenci rezygnują z darmowych zabiegów również ze względu na przeświadczenie, iż są one gorszej jakości w porównaniu do usług wykonywanych w gabinetach prywatnych. Takie podejście nie do końca jest uzasadnione, bowiem w wielu przypadkach świadczenia oferowane przy dofinansowaniu NFZ i komercyjne są realizowane w tych samych placówkach, na tym samym sprzęcie i przez tych samych stomatologów. W zabiegach profilaktycznych, takich jak usuwanie kamienia nazębnego, używa się tych samych narzędzi. Co za tym idzie, jakość usług jest porównywalna.

Z jakich darmowych świadczeń można skorzystać w gabinecie stomatologicznym? Dofinansowanie obejmuje m.in. podstawowe usługi profilaktyczne, do których zaliczają się przeglądy uzębienia (do 3 razy w roku) oraz skaling, czyli usuwanie kamienia nazębnego (raz na 12 miesięcy). W prywatnych gabinetach koszt przeglądu wynosi zwykle od 150 zł do 300 zł. Skaling kosztuje z kolei od 100 do 300 zł, a w niektórych gabinetach płaci się osobno za każdy łuk. Decydując się na 3 wizyty kontrolne w ciągu roku i usuwanie kamienia nazębnego u dentysty na NFZ, możemy liczyć na oszczędności przekraczające kwotę 500 zł. Skorzystanie z dofinansowania jest szczególnie korzystne dla większych rodzin. W ich przypadku oszczędności mogą sięgać nawet kilku tysięcy zł w ciągu roku.

Poza tym rodzice mogą zaoszczędzić na lakowaniu i lakierowaniu zębów dzieci, jeśli zdecydują się skorzystać z usług gabinetu, który ma podpisany kontrakt z NFZ. Lakowanie można wykonać tylko raz. W przypadku zębów trzonowych „szóstek” jest darmowe do 8. roku życia, zaś w przypadku „siódemek” do 14. roku życia. Lakierowanie jest bezpłatne do 18. roku życia i można je wykonywać co 3 miesiące.