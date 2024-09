Powódź w Polsce: co z wodą pitną na terenach objętych powodzią

Działania Inspekcji Sanitarnej koncentrują się na monitorowaniu zabezpieczenia dostępności wody do spożycia o właściwej jakości i niedopuszczeniu do obrotu żywności, która uległa zalaniu. Główny Inspektorat Sanitarny wydał komunikat dotyczący dostępu do wody pitnej na terenach objętych powodzią. Zaleca korzystanie z wody butelkowanej, gdyż woda kranowa może nie nadawać do spożycia albo może być zdatna do spożycia tylko po przegotowaniu.

Służby sanitarne przestrzegają, że do spożycia nie nadaje się woda z zalanych prywatnych studni. - Po ustąpieniu powodzi, konieczna będzie dezynfekcja studni i badania wody – informuje GIS. Szczegółowe instrukcje oczyszczania studni po powodzi będą dostępne w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.